«Астон Мартин» пытается переманить технического директора «Феррари» (It.motorsport)

Ключевой специалист «Феррари» может продолжить карьеру в «Астон Мартин».

«Астон Мартин» рассчитывает подписать контракт с техническим директором « » по шасси и аэродинамике Энрико Кардиле, сообщает It.motorsport.com со ссылкой на «многочисленные источники».

Предполагается, что свою роль может сыграть потенциальный переход конструктора «Ред Булл» в Скудерию. Ранее сообщалось, что Ньюи рассматривает лишь должность «суперконсультанта», однако его присутствие в «Феррари» может снизить значимость Кардиле.

В то же время владелец команды « » Лоренс Стролл нацелен на усиление технического штаба.

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