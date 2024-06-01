«Астон Мартин» пытается переманить технического директора «Феррари» (It.motorsport)

Теги возможные переходы Феррари Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Лоренс Стролл Энрико Кардиле Авто

Ключевой специалист «Феррари» может продолжить карьеру в «Астон Мартин».

«Астон Мартин» рассчитывает подписать контракт с техническим директором «Феррари» по шасси и аэродинамике Энрико Кардиле, сообщает It.motorsport.com со ссылкой на «многочисленные источники».

Предполагается, что свою роль может сыграть потенциальный переход конструктора «Ред Булл» Эдриана Ньюи в Скудерию. Ранее сообщалось, что Ньюи рассматривает лишь должность «суперконсультанта», однако его присутствие в «Феррари» может снизить значимость Кардиле.

В то же время владелец команды «Астон Мартин» Лоренс Стролл нацелен на усиление технического штаба.

Рекорд конкуренции за 10 лет «Ф-1»: 4 победителя на 8 гонок! Доминированию «Ред Булл» конец?

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Копировальшики зашли в тупик, так что это логичное решение для них, чтобы кто то пришел и помог скопировать что то у более быстрой машины, надо ещё кого то увести будет в 25 и 26 , чтобы начать копировать и машину нового регламента.
+3
-3
0
Комментарий удален пользователем
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий