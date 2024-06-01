«Астон Мартин» пытается переманить технического директора «Феррари» (It.motorsport)
Ключевой специалист «Феррари» может продолжить карьеру в «Астон Мартин».
«Астон Мартин» рассчитывает подписать контракт с техническим директором «Феррари» по шасси и аэродинамике Энрико Кардиле, сообщает It.motorsport.com со ссылкой на «многочисленные источники».
Предполагается, что свою роль может сыграть потенциальный переход конструктора «Ред Булл» Эдриана Ньюи в Скудерию. Ранее сообщалось, что Ньюи рассматривает лишь должность «суперконсультанта», однако его присутствие в «Феррари» может снизить значимость Кардиле.
В то же время владелец команды «Астон Мартин» Лоренс Стролл нацелен на усиление технического штаба.
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