Зак Браун об «Андретти»: «Не вижу никакой антиамериканской культуры в «Ф-1»

Браун не согласился, что «Ф-1» предвзята по отношению к «Андретти».

Исполнительный директор « » – единственный босс команды «Формулы-1» из США – прокомментировал мнение о том, что серия негативно настроена к американским коллективам.

«Я не вижу никакой антиамериканской культуры в «Формуле-1». У нас есть европейские производители, есть «Форд» из Северной Америки [в альянсе с «Ред Булл» с 2026 года], есть « » из Японии. У нас крайне глобальный спорт. Я никогда не сталкивался с каким бы то ни было фаворитизмом или негативным отношением к любому региону мира. Весь свет участвует в «Формуле-1».

И это касается Америки. [Владеющая «Ф-1»] «Либерти» – американская компания, количество гонок в Америке выросло с одной до трех, в том числе в Вегасе благодаря самому большому единовременному вложению в истории «Ф-1». Есть « », который недавно вступил в наш спорт. Есть я, возглавляющий одну из топ-команд. Есть Netflix, который фантастически помог «Ф-1» по всему миру, но особенно в Северной Америке. И, наконец, есть Брэд Питт, который выпустит глобальное кино в США, и оно окажет чудесное влияние.

На мой взгляд, «Либерти» потрясающе себя проявила. Мы нуждались в контроле расходов, и теперь он есть. Благодаря этому у нас плотнейшая решетка в истории «Формулы-1».

Я сочувствую [«Андретти»], но разговоры о том, что « » не принимает Америку… Жаль, что суть проблемы [сместилась] с вопросов «Андретти», «Формулы-1» и повышения ценности», – заявил Браун.

Зак объяснил, почему «Ф-1» противится расширению решетки, хотя охотно принимала новичков в прошлом:

«Ранее подход в «Формуле-1» был таким: команда появляется, и серии все равно, доедешь ли ты до середины сезона. Поэтому приходила «Лола», которая обанкротилась через три гонки.

Сейчас у «Либерти» десять команд, очень здоровых с финансовой точки зрения, поэтому критерии для 11-го и 12-го коллективов крайне высокие – я считаю, это правильно.

Раньше всегда какая-то команда банкротилась через год, теперь же половина решетки вышла в плюс. А какая ценность у франшиз: «Уильямс» купили, думаю, за 150 миллионов долларов, а через пять лет вряд ли можно будет приобрести этот коллектив за менее чем полтора миллиарда. Огромное повышение ценности».

Менеджер согласился с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом, который предложил «Андретти» купить один из существующих проектов:

«Безусловно, это был бы наиболее простой путь. Похоже, никто в данный момент не хочет продавать, но это просто означает, что необходимо предложить больше».

Президент ФИА бен Сулайем: «Посоветовал бы «Андретти» купить другую команду «Ф-1»

Кристиан Хорнер об «Андретти»: «Наилучший путь для них – приобретение одной из существующих команд. Так мы защитим нынешнюю стабильность»