Кристиан Хорнер об «Андретти»: «Наилучший путь для них – приобретение одной из существующих команд. Так мы защитим нынешнюю стабильность»

Хорнер рассказал, как «Андретти» попасть в «Ф-1».

Руководитель « » полагает, что единственный способ для «Андретти» стать участником «Ф-1» – покупка одной из нынешних команд. Более того, британец удивлен тому, что обратился в Конгресс США из-за отклонения заявки со стороны «Ф-1».

Ранее Судебный комитет палаты представителей США начал расследование в связи с решением «Формулы-1».

«Наши владельцы [«Либерти Медиа»] из США. На нашем болиде логотипы пяти компаний из Fortune 500 (списка 500 крупнейших компаний США по размеру выручки, который составляет журнал Fortune – Спортс). Думаю, дело не в том, что Андретти – американец. Дело чисто в бизнес-модели «Формулы-1».

Помню, не так давно в конце пелотона всегда было две команды, которые нуждались в помощи и были неплатежеспособны. Мы наконец смогли создать условия, при которых в «Формуле-1» установилась здоровая атмосфера. С этим стоит поздравить «Либерти», потому что они создали модель, при которой даже худшая команда «Ф-1» оценивается в миллиард долларов. Эту модель создали «Либерти».

Думаю, их нужно похвалить за это – за подход, который они привнесли, сделав спорт более открытым и приведя новую базу фанатов, новых болельщиков.

Я удивлен тому, что Андретти пошел на такое. Надеюсь, что если они действительно хотят найти способ попасть в пелотон, то они его найдут. По-моему, для них наиболее естественное решение – приобретение существующей франшизы, если кто-то ее решит продать.

Думаю, Андретти – это весомое гоночное наследие. Марио [Андретти, чемпион «Ф-1» 1978 года] – легенда спорта, и, конечно, «Кадиллак» – крупный автопроизводитель из США. По-моему, « » сказала, что в 2028-м еще раз рассмотрит их заявку, если они придут с собственным мотором.

Если Андретти хочет стать участником чемпионата, то наилучший путь – приобретение одной из существующих команд, как в случае, когда «Ауди» купила «Заубер». Так мы защитим нынешнюю стабильность», – считает .

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