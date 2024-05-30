Гонщица программы «Мерседеса» Пен пропустит «24 часа Ле-Мана» из-за переломов ребер

Теги 24 часа Ле-Мана Мерседес Даниил Квят WEC Према Здоровье Академия Ф-1 Авто

Дориан Пен не примет участия в гонке «24 часа Ле-Мана».

Французская гонщица программы «Мерседеса» выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) за команду «Айрон Дэмс» в классе LMGT3. В прошлом году Пен гонялась в одном экипаже «Премы» с Даниилом Квятом, а в этом сезоне также является одним из лидеров «Академии «Ф-1».

Дориан сообщила, что медицинское обследование выявило переломы ребер, из-за чего не сможет провести свой второй «Ле-Ман». Гонщица не уточнила, когда получила травмы.

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1 комментарий
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Где это она провела краш-тест ?
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