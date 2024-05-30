Гонщица программы «Мерседеса» Пен пропустит «24 часа Ле-Мана» из-за переломов ребер

Дориан Пен не примет участия в гонке «24 часа Ле-Мана».

Французская гонщица программы « » выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость ( ) за команду «Айрон Дэмс» в классе LMGT3. В прошлом году Пен гонялась в одном экипаже «Премы» с , а в этом сезоне также является одним из лидеров «Академии «Ф-1».

Дориан сообщила, что медицинское обследование выявило переломы ребер, из-за чего не сможет провести свой второй «Ле-Ман». Гонщица не уточнила, когда получила травмы.

Зидан даст старт «24 часам Ле-Мана» 2024 года

Макс Ферстаппен не готов выступать в Ле-Мане: «Надо разобраться с балансом производительности»