Макс Ферстаппен не готов выступать в Ле-Мане: «Надо разобраться с балансом производительности»

Теги Гран-при Монако Ред Булл 24 часа Ле-Мана Формула-1 WEC Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен рассказал, почему пока не хочет гоняться в Ле-Мане.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что внимательно следит за чемпионатом мира по гонкам на выносливость (WEC), однако сам не готов выступить на «24 часах Ле-Мана».

В качестве причины трехкратный чемпион «Формулы-1» назвал противоречивую систему уравнивания гиперкаров – баланс производительности, вызывавший вопросы у участников и зрителей.

«[В гонках на выносливость] дело не только в тебе, надо работать сообща с напарниками и найти верный компромисс по настройкам. Так что я внимательно слежу и общаюсь.

Но в данный момент, думаю, для меня слишком рано, в том числе из-за новых правил. Я считаю, надо несколько лучше разобраться с балансом производительности между болидами. Как мне кажется, получается как попало», – сказал Макс на Гран-при Монако.

Нидерландец также отметил, что может оказаться в невыгодном положении из-за своей массы:

«Мне кажется, должен быть лимит, потому что я могу весить до 80 килограммов с экипировкой, а у другого пилота масса может составить 55 или 60 килограммов.

На мой взгляд, если речь о Ле-Мане, у тебя нет шансов. Ты понимаешь, что уже проигрываешь пару десятых с круга. Разница просто невероятная.

Так что нужно с этим разобраться. Должна быть средняя или минимальная масса. Но, конечно, в будущем я хотел бы выступить, это потрясающая гонка».

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4 комментария
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ВоР - политическое зло)
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Это анекдот, конечно, как людям впарили "Золотую эру гонок на выносливость" в виде LMP2 с разными шильдиками. В БМВ вообще запихали старый ДТМовский движок в Даллару и довольны, новая эра! Конечно, кто-то построил гиперкар собственными силами - Тойота, Пежо, Феррари, только вот хрен ли толку, если их БоПом равняют с поделиями из класса LMDh?
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Ответ Великий Алонсо
Обоссался.
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