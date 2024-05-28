Зидан даст старт «24 часам Ле-Мана» 2024 года

Чемпионат мира по гонкам на выносливость ( ) сообщил, что церемонию старта «24 часов Ле-Мана» в 2024 году проведет Зинедин Зидан.

Чемпион мира по футболу 1998 года и экс-игрок «Реала» и «Ювентуса» взмахнет флагом Франции на старте 92-го издания гонки.

«24 часа Ле-Мана» невозможно ни с чем сравнить. Это культовая гонка для всех, кто любит автоспорт, для людей по всему миру. Это источник невероятной гордости для Франции. В меня в голове много картинок гонки, легендарных пилотов, потрясающих историй... Пусть даже я видел их по ТВ или в фильмах!

Я впервые побываю там, и, само собой разумеется, для меня невероятная честь дать старт. С нетерпением жду старта «24 часов Ле-Мана» 15 июня!» – высказался Зинедин.

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