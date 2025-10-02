0

Алекс Данн близок к переходу в молодежную программу «Ред Булл» (RN365)

Алекс Данн может присоединиться к молодежке «Ред Булл».

Пилот «Формулы-2» Алекс Данн близок к переходу в молодежную программу «Ред Булл».

Данн с прошлого года являлся участником молодежной программы «Макларена», а в этом году провел за британскую команду две пятничные практики перед Гран-при.

Однако сегодня в «Макларене» объявили о прекращении сотрудничества с Данном – сообщалось, что стороны не сошлись в видении перспектив гонщика на ближайшее будущее.

Теперь же, по информации RacingNews365 и BBC Sport, Данн близок к тому, чтобы присоединиться к молодежной программе «Ред Булл». Если это случится, Данн с высокой долей вероятности проведет следующий сезон в «Формуле-2», после чего, при условии хороших результатов, может получить место в «Формуле-1».

Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРед Булл
logoФормула-1
Алекс Данн
logoМакларен
logoФормула-2
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Сингапура-2025. Расписание трансляций
836 минут назад
Шарль Леклер: «Сейчас есть только одна команда, которой удалось найти особенное решение в своей машине – это «Макларен»
сегодня, 18:26
Андреа Кими Антонелли: «После этапа в Монце многие вещи изменились – теперь все идет гладко»
сегодня, 17:40
Фернандо Алонсо пошутил о победе Ферстаппена на «Нордшляйфе»: «Макс сделал первый шаг к выступлениям в топ-гонках»
сегодня, 17:02
Макс Ферстаппен: «Шансы на титул? 50 на 50. Либо выиграю, либо нет»
5сегодня, 16:38
Аяо Комацу: «Хорнер обращался в «Хаас», это правда. Но дальше предварительной беседы дело не пошло»
1сегодня, 15:50
Валттери Боттас: «Был близок к выступлению в Баку. Лишь за час до начала 1-й практики Рассел принял решение сесть за руль»
сегодня, 15:38
Джордж Расселл: «Чувствую себя лучше, но Сингапур – это Сингапур. Очень сложный Гран-при»
сегодня, 15:20
Макс Ферстаппен: «Не особо думаю о борьбе за победу в чемпионате. Буду делать все, что в моих силах»
2сегодня, 14:52
Оскар Пиастри: «Больше не можем позволить себе проводить такие уик-энды, как в Баку»
1сегодня, 14:28
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото