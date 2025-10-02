Алекс Данн близок к переходу в молодежную программу «Ред Булл» (RN365)

Алекс Данн может присоединиться к молодежке «Ред Булл».

Пилот «Формулы-2» Алекс Данн близок к переходу в молодежную программу «Ред Булл».

Данн с прошлого года являлся участником молодежной программы «Макларена », а в этом году провел за британскую команду две пятничные практики перед Гран-при.

Однако сегодня в «Макларене» объявили о прекращении сотрудничества с Данном – сообщалось, что стороны не сошлись в видении перспектив гонщика на ближайшее будущее.

Теперь же, по информации RacingNews365 и BBC Sport, Данн близок к тому, чтобы присоединиться к молодежной программе «Ред Булл ». Если это случится, Данн с высокой долей вероятности проведет следующий сезон в «Формуле-2», после чего, при условии хороших результатов, может получить место в «Формуле-1».

Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку