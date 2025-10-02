Фернандо Алонсо пошутил о победе Ферстаппена на «Нордшляйфе»: «Макс сделал первый шаг к выступлениям в топ-гонках»

Алонсо высказался о победе Ферстаппена на «Нордшляйфе».

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо рассказал, что понимает желание Макса Ферстаппена всерьез попробовать себя в гонках на выносливость – и в частности, в заезде «24 часа Нюрбургринга».

«Я большой поклонник гонок за пределами «Формулы-1». Я считаю, что эти гонки натуральнее, чище, интереснее для пилотов. Я провел в таких гонках два года и еще буду выступать в них в будущем. Не знаю, с какой интенсивностью, но в будущем я буду гоняться в других соревнованиях.

Прямо сейчас, пока я выступаю в «Формуле-1», совмещать это с другими проектами довольно трудно, потому что в «Ф-1» ты должен целиком посвящать себя этому – жизни в «Ф-1». Это мое мнение.

Победа Макса на «Нюрбургринге»? Ну, он сделал первый шаг, чтобы в итоге выступать в топ-гонках (смеется).

Ну ладно, шутки в сторону, на самом деле Макс выступил просто отлично, хотя его талант и не подвергался сомнениям. Очевидно, что ему хочется попробовать себя в гонках за пределами «Формулы-1», и сейчас, и в будущем. Ну а 24-часовые гонки являются вершиной серий гонок на выносливость», – рассказал Алонсо.

