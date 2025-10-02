Шарль Леклер: «Сейчас есть только одна команда, которой удалось найти особенное решение в своей машине – это «Макларен»

Леклер признал факт отставания от «Макларена».

Пилот «Феррари » Шарль Леклер отметил, что в команде продолжают работать над улучшением болида в стремлении сократить отрыв «Макларена ».

«Честно говоря, если бы я точно знал, в какой конкретной области машине не хватает эффективности, решить проблему было бы очень намного проще.

Тем не менее, сейчас есть только одна команда, которой удалось найти какое-то особенное решение в своей машине – и это «Макларен». И теперь уже наша задача заключается в том, чтобы понять, что это за решение, чтобы в итоге постараться сократить отставание.

Как мне кажется, в «Ред Булл » частично тоже смогли найти решение своих проблем – мы видели это в последних гонках. Нам и «Мерседесу » этого сделать пока не удалось, и мы продолжаем работу.

Мы знаем, в каких именно областях уступаем лидерам. Но определить слабое место и найти решение – это совершенно разные вещи. Нужно проделать большой объем работы, чтобы понять проблему и найти для нее решение. И только «Макларену» удалось сделать тот шаг вперед, который пока не смог сделать никто другой», – рассказал Леклер.

