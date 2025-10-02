Андреа Кими Антонелли: «После этапа в Монце многие вещи изменились – теперь все идет гладко»
Антонелли доволен своим прогрессом.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о том, что его радует прогресс, которого он и команда добились в последних гонках.
«После этапа в Монце у нас с командой было большое совещание с командой, что помогло сместить внимание на нужные вещи. Все хорошо. Как мне кажется, после Монцы многие вещи изменились – и с тех пор все идет гладко, по плану.
Нам просто нужно и дальше быть сосредоточенными на процессе, на хорошем пилотаже, и стараться все делать правильно. Тогда и результат придет сам собой», – рассказал Антонелли.
