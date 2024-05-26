Ландо Норрис: «Красный флаг все упростил и сделал гонку менее насыщенной»

Теги Гран-при Монако Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис доволен четвертым местом в Монако .

Пилот «Макларена» поделился впечатлениями от Гран-при Монако.

«Красный флаг все упростил и сделал гонку менее насыщенной, чем она бывает обычно в Монако. Для нас как для команды это хороший результат, по ходу гонки нам не приходилось на многое рассчитывать.

Ты всегда думаешь о том, что бы мог сделать и что бы тебе следовало сделать, но невозможно ответить на эти вопросы точно. Мы сделали то, что было в наших силах. Думаю, сегодня у болида был сильный темп, так что мы продолжим работу.

Четвертое и второе место – это классный результат для нас», – заявил Норрис.

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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