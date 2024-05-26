Старт «Инди-500» отложен из-за погодных условий
Гонка «500 миль Индианаполиса» не стартует в намеченное время.
Самый знаменитый заезд «Индикара» должен был стартовать сегодня 26 мая, в 19:45 по московскому времени.
Из-за молний в окрестностях автодрома старт отложен на неопределенный срок. Кроме того, над трассой идет дождь. Неизвестно, состоится ли гонка сегодня.
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