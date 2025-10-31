Кристиан Фиттипальди: «Несправедливо говорить, что Пиастри сломался под давлением, но мы видим другого Оскара»

Фиттипальди призвал не спешить с выводами относительно Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Фиттипальди оценил перемену в выступлениях гонщика «Макларена» Оскара Пиастри по ходу сезона-2025.

«Он ничего не говорил, был тихим, и вокруг него сложился имидж «Айсмена», как у Райкконена . Но я не видел этого «Айсмена» с Баку.

Я наблюдаю со стороны, поэтому несправедливо указывать пальцем и говорить: «Ты сломался под давлением». Я не знаю, так ли это. Может, была череда обстоятельств, которые не позволили ему добиться отличных результатов в последних трех или четырех гонках.

Но могу с уверенностью сказать, что его выступления стали совершенно другими, начиная с Баку – это факт. Мы видим другого Пиастри за рулем», – подчеркнул эксперт.

