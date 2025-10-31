Гельмут Марко: «Шансы на пятый титул Ферстаппена очень малы. «Ред Булл» должен выступать идеальным образом»

Марко объяснил, в чем преимущество «Ред Булл» в борьбе за титул.

Советник «Ред Булл» высказался о шансах Макса Ферстаппена одержать победу в личном зачете.

«На самом деле, шансы очень малы. Для предельной ясности относительно нашего подхода: «Ред Булл» должен выступать идеальным образом. Это значит, что мы должны выжимать максимальный темп из болида в каждой гонке, чтобы Макс мог атаковать.

Осталось 4 гонки [и 2 спринта], но за это время можно будет набрать 116 очков – уверен, Бразилия сыграет ключевую роль. Нам нужно финишировать впереди обоих «Макларенов», чтобы сохранить шансы на титул.

Мы очень хотим сделать все возможное – и это наше преимущество. Но 36 очков – серьезная разница. Однако наше отличие заключается в том, что у нас есть Макс и мотивированная и сильная команда. И поскольку мы сконцентрированы, уверен, у нас есть небольшое преимущество», – заявил Марко.

