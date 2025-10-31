  • Спортс
MotoGP. Вице-чемпион «Супербайка» Булега заменит травмированного Марка Маркеса в оставшихся гонках сезона

Булега проведет два Гран-при за «Дукати» вместо Маркеса.

Команда «Дукати» объявила, что Николо Булега заменит Марка Маркеса в заключительных гонках сезона-2025 в Португалии (9 ноября) и Валенсии (16 ноября).

Вице-чемпион мира по Супербайку дебютирует в MotoGP. Накануне 26-летний итальянец впервые провел тесты байка Desmosedici GP в Хересе.

Маркес, досрочно завоевавший седьмой титул в премьер-классе, продолжает восстанавливаться после перелома лопатки. Ранее испанца заменял Микеле Пирро.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Дукати»
