MotoGP. Вице-чемпион «Супербайка» Булега заменит травмированного Марка Маркеса в оставшихся гонках сезона

Булега проведет два Гран-при за «Дукати» вместо Маркеса.

Команда «Дукати » объявила, что Николо Булега заменит Марка Маркеса в заключительных гонках сезона-2025 в Португалии (9 ноября) и Валенсии (16 ноября).

Вице-чемпион мира по Супербайку дебютирует в MotoGP. Накануне 26-летний итальянец впервые провел тесты байка Desmosedici GP в Хересе.

Маркес, досрочно завоевавший седьмой титул в премьер-классе, продолжает восстанавливаться после перелома лопатки. Ранее испанца заменял Микеле Пирро.

MotoGP. Гран-при Малайзии. Алекс Маркес выиграл гонку, Акоста – 2-й, Мир – 3-й, Баньяя сошел