Гельмут Марко: «Индикар» – хороший шаг для Мика Шумахера»

Марко поделился мнением о будущем Мика Шумахера.

Советник «Ред Булл » считает «Индикар» хорошим вариантом для продолжения карьеры Мика Шумахера .

Недавно бывший пилот «Ф-1» принял участие в тестах новичков американской серии в составе команды «Рэйхол-Леттерман».

«Это хорошая серия, «Индикар» весьма конкурентоспособен… Хороший шаг для немца. Он провел там довольно воодушевляющие тесты. Если он почувствует себя комфортно в Америке, научится выступлению на овалах – а ему понадобится для этого несколько гонок – то все сложится хорошо.

Но на мой взгляд, это слишком опасные гонки. При средней скорости 340 км/ч есть риск попасть в серьезную аварию. В случае этих гонок аварии обычно получаются очень сильными», – отметил Марко .

