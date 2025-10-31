Мика Хаккинен: «В мое время в «Макларене» никогда не было командных приказов!»

Хаккинен заявил, что в его время «Макларен» не применял командную тактику.

Двукратный чемпион «Ф-1» Мика Хаккинен поделился воспоминаниями о выступлениях за «Макларен», в частности, об отношениях с тогдашним руководителем команды Роном Деннисом .

Финн убежден, что в «Макларене» тогда не применяли командную тактику, похожую на нынешние «правила папайя».

«Мы с Роном были очень близки. Он меня знал, когда я еще был новичком в «Формуле-1». Он наблюдал за моим ростом, как я обретаю уверенность и опыт.

Инциденты наподобие случившегося в Аделаиде в 1995-м способны уничтожить карьеру. Так что я начал с нуля. Рон поверил в меня, в мое усердие. В то же время я был полностью предан «Макларену».

Конечно, Рон поддерживал меня. Поддерживал ли он меня сильнее, чем Дэвида [Култхарда]? Не уверен. Возможно, однажды этот разговор услышит Дэвид Култхард : в чем я уверен, так это в том, что у нас никогда не было командных приказов!», – сказал Хаккинен.

