Мика Хаккинен: «В мое время в «Макларене» никогда не было командных приказов!»
Двукратный чемпион «Ф-1» Мика Хаккинен поделился воспоминаниями о выступлениях за «Макларен», в частности, об отношениях с тогдашним руководителем команды Роном Деннисом.
Финн убежден, что в «Макларене» тогда не применяли командную тактику, похожую на нынешние «правила папайя».
«Мы с Роном были очень близки. Он меня знал, когда я еще был новичком в «Формуле-1». Он наблюдал за моим ростом, как я обретаю уверенность и опыт.
Инциденты наподобие случившегося в Аделаиде в 1995-м способны уничтожить карьеру. Так что я начал с нуля. Рон поверил в меня, в мое усердие. В то же время я был полностью предан «Макларену».
Конечно, Рон поддерживал меня. Поддерживал ли он меня сильнее, чем Дэвида [Култхарда]? Не уверен. Возможно, однажды этот разговор услышит Дэвид Култхард: в чем я уверен, так это в том, что у нас никогда не было командных приказов!», – сказал Хаккинен.
