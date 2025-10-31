0

Егор Оруджев: «Норрис вполне может дрогнуть, Пиастри способен вернуться»

Оруджев допустил провал Норриса и возвращение Пиастри.

Российский гонщик Егор Оруджев ответил на вопрос, не дрогнет ли пилот «Макларена» Ландо Норрис в конце сезона-2025:

«Вполне может. Уже сколько раз за этот сезон то Оскар, то Ландо показывают нам, что психологически они не роботы».

Эксперт также высказался о том, способен ли вернуться бывший лидер чемпионата Оскар Пиастри.

«Думаю, да. Главное в этот момент – не начинать делать что-то совсем другое. Необходимо просто работать от сессии к сессии. Ты не становишься хуже как гонщик, лидируя почти весь сезон. Тот же обгон Оскара на Рассела [на Гран-при Мехико] – просто бомба: настолько четко и на тоненького. Прямо как акула! Одно выверенное торможение, Джордж явно не ожидал – и все. Пусть темп у Оскара был не вау, но как же четко он обгоняет», – сообщил Оруджев в интервью «Чемпионату».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: «Чемпионат»
