Макс Ферстаппен: «Проезжая по одной из неровностей мы теряем кучу времени. И эти проблемы невозможно решить изменением настроек»

Ферстаппен не ждет хорошего результата на .

Пилот « » рассказал о трудностях, с которыми команда столкнулась по ходу пятничных свободных заездов. По словам , команда не сможет отыграть отставание от «Феррари» и решить проблемы с плохой работой машины на неровностях и поребриках.

«Не думаю, что смогу нормально описать словами происходящее. Ситуация очень сложная. Хотя я бы не сказал, что не ожидал чего-то подобного. Но пока мы видим худший из возможных итогов этого уик-энда. Все очень сложно.

На трассе очень много неровностей, поребриков, наклонов. И для нас это становится невозможной задачей. Каждый раз, когда мы проезжаем по одной из неровностей, мы теряем кучу времени, потому что наша машина просто плохо едет по такой поверхности. И в данный момент эти условия сильно мешают нам ехать быстрее.

И не существует какого-то четкого направления для работы или решения на конкретный уик-энд, чтобы решить подобную проблему.

В Имоле все было совершенно иначе. Там было несколько разных проблем, которые можно было решить внесением поправок в настройки болида. Текущие проблемы невозможно решить изменением настроек – просто из-за особенностей того, как спроектирована и построена наша машина. Такие вещи просто невозможно изменить за день. Так что мы застряли с тем, что имеем. Мы постараемся, но не ждите от нас чудес.

«Феррари» очень далеко впереди. О борьбе с ними я даже не думаю. Я просто хочу постараться решить некоторые из наших проблем, чтобы сделать машину более приятной в управлении. А там будем видно, на что мы окажемся способны.

Сегодня я получил удовольствие от пилотажа. Но это очень сложно, когда машина просто не делает того, чего ты от нее хочешь. На любой кочке можно лишний раз подпрыгнуть – и все, ты в стене. Возможно, в этом смысле сегодняшний день стал для нас хорошим уроком. Мы знаем, что здесь наша машина сильно подпрыгивает, и будем готовы. Я еще до начала уик-энда знал, что нам будет трудно. И я также не удивлен тому, насколько быстра « », – рассказал Ферстаппен.

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