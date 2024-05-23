Мика Хаккинен: «Гран-при Монако не будет простым для «Ред Булл», «Макларен» набрал ход, «Феррари» хочет присоединиться к вечеринке»

Хаккинен рассчитывает на сильный уик-энд «Макларена» в Монако.

Двукратный чемпион «Формулы-1» проанализировал расклад сил перед .

«Доминирование Макса Ферстаппена в «Формуле-1» внезапно перестало выглядеть таким же уверенным, как на старте сезона. Хотя он пилотирует блестяще и выиграл пять из первых семи гонок, мы увидели победы двух других команд – «Феррари» и «Макларена» – а отрыв Макса от в победной гонке в Имоле составил всего 0,7 секунды.

Вопрос в том, способны ли «Макларен» и «Феррари» продолжить давление на «Ред Булл». Я считаю, что способны – проводится огромная работа, чтобы бросить вызов действующим чемпионам мира. Кроме того, есть и другой фактор: если Макс все еще может побеждать, для его напарника Чеко Переса последние гонки складываются труднее – он финишировал четвертым в и восьмым в Имоле.

Учитывая уровень соперничества, каждая команда нуждается в том, чтобы оба гонщика атаковали по максимуму и поддерживали друг друга. На мой взгляд, это делают «Макларен» с Ландо и Оскаром Пиастри, «Феррари» с и Карлосом Сайнсом.

Если Макс и Чеко не забронируют первый ряд, «Макларен» или «Феррари» смогут оказать на «Ред Булл» давление двумя болидами с точки зрения стратегии, и это открывает возможности для победы кого-то другого. Есть ощущение, что мои друзья из «Макларена» набрали хороший ход, а «Феррари» хочет присоединиться к вечеринке лидеров.

Если в субботу будет дождь, а его прогнозируют, мокрая или подсыхающая трасса может произвести по-настоящему неожиданную стартовую решетку. Уик-энд вновь не будет простым для Макса и «Ред Булл», соперники активно давят. «Макларен» и «Феррари» будут бороться за поул, однако в сложных условиях надо последить за двумя чемпионами мира с огромным опытом – Фернандо [Алонсо] и Льюисом [Хэмилтоном], которые понимают, как выжать все из болида на этих улицах», – поделился мыслями Мика.

Ландо Норрис: «Нет причин не продолжить череду хороших результатов «Макларена» в Монако»

Оскар Пиастри: «У «Макларена» сильный болид, обновления работают, моя уверенность высока как никогда»