Ландо Норрис: «Нет причин не продолжить череду хороших результатов «Макларена» в Монако»
Норрис высказался о предстоящей гонке в Монте-Карло.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил, что успехи команды на последних этапах позволяют с оптимизмом оценивать шансы на Гран-при Монако.
«Не хочу быть самонадеянным – это никогда не было моей чертой – однако мы хотим подходить к гонкам с уверенностью в том, что мы способны посоперничать с «Ред Булл», с «Феррари». Теперь мы в борьбе.
Пока мы третьи, так что предстоит большой путь. Случиться может многое. Но Монако – то место, где произойти может что угодно. Поэтому я больше не говорю «нет».
Мне надоело в каком-то смысле недооценивать возможности команды. Мы настроены позитивно, у нас очень хорошая череда результатов – второе место, первое, второе. Нет причин, почему мы не можем продолжить в том же духе в Монако.
Известно, что это не лучшая для нас трасса. Тем не менее, случиться может все», – заявил Ландо.
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