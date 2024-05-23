Ландо Норрис: «Нет причин не продолжить череду хороших результатов «Макларена» в Монако»

Норрис высказался о предстоящей гонке в Монте-Карло.

Пилот « » Ландо Норрис сообщил, что успехи команды на последних этапах позволяют с оптимизмом оценивать шансы на .

«Не хочу быть самонадеянным – это никогда не было моей чертой – однако мы хотим подходить к гонкам с уверенностью в том, что мы способны посоперничать с « », с « ». Теперь мы в борьбе.

Пока мы третьи, так что предстоит большой путь. Случиться может многое. Но Монако – то место, где произойти может что угодно. Поэтому я больше не говорю «нет».

Мне надоело в каком-то смысле недооценивать возможности команды. Мы настроены позитивно, у нас очень хорошая череда результатов – второе место, первое, второе. Нет причин, почему мы не можем продолжить в том же духе в Монако.

Известно, что это не лучшая для нас трасса. Тем не менее, случиться может все», – заявил Ландо.

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