Габриэл Бортолето о спринтах: «Привык к формату с тремя практиками. В «Ф-1» мне нравится вдаваться в детали»

Бортолето высказался о спринтах в «Ф-1».

Пилот «Заубера » поделился мнением о спринтерском формате уик-энда и прокомментировал то, что в 2026-м один из спринтов пройдет в Сингапуре .

«У них может возникнуть проблема. В следующем году я уже не буду новичком, но это все равно проблема. Сингапур в дневное время… не очень хорошо.

Мне повезло попасть в «Ф-1» сейчас. Здесь есть спринты, но их пока не так много. Но если говорить о будущих новичках, думаю, со спринтами и только одной практикой им будет непросто.

Я привык к текущему формату. Уверен, что он неплохой. Мне нравится, что у нас есть три практики для развития машины, тестов и настроек. Это мне и нравится в «Ф-1» – то, как можно вдаваться в детали и настройки. Во время спринтерских уик-эндов времени всегда мало, нужно действовать быстро, и порой трудно успеть со всем справиться.

Уверен, зрителям интересно наблюдать за спринтами, ведь они получают больше гонок, больше важных сессий. Но сомневаюсь, что нужно больше 12 спринтов – по-моему, это уже четкий предел», – сказал Бортолето .

