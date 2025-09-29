  • Спортс
Нико Хюлькенберг: «Мне нравится разнообразие, так что я ничего не имею против спринтов»

Хюлькенберг не видит проблемы в введении спринтов в «Ф-1».

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг рассказал, что ему нравится модифицированный формат гоночного уик-энда со спринтами.

При этом, по словам Хюлькенберга, организаторам стоит тщательнее выбирать трассы, на которых проводить спринт-заезды.

«В целом я фанат спринтов. Мне нравится разнообразие, так что я ничего не имею против спринтов. Другое дело, что для них нужно выбирать подходящие трассы. Потому что какие-то трассы подходят для спринтов, а какие-то нет. При этом я понимаю, что мнения разделились и ситуация непростая – ведь нужно найти правильный баланс между зрелищностью и спортивной составляющей.

Нужно давать гонщикам и командам возможность показывать свои наилучшие выступления. И хотя я всегда открыт для изменений, нам все равно нужно какое-то время для тренировок по ходу уик-энда. Особенно если вспомнить, как было раньше, сколько тогда было тестов и так далее», – рассказал Хюлькенберг.

«Ф-1» поглощает главные мотогонки мира? Ферстаппен и Хэмилтон ищут команду, Штайнер уже в деле

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
