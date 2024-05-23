Оскар Пиастри: «У «Макларена» сильный болид, обновления работают, моя уверенность высока как никогда»

Теги Гран-при Монако Макларен Формула-1 Гран-при Майами Гран-при Эмилии-Романьи Оскар Пиастри Авто

Пиастри настроен оптимистично перед этапом «Формулы-1» в Монте-Карло.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри сообщил, что подходит к Гран-при Монако в отличном настроении.

«Безусловно, я считаю, что тоже выступал сильно. Последние два уик-энда получились по-настоящему хорошими для меня – и в Майами, и в Имоле. В Имоле я проявил себя очень сильно, хорошо провел квалификацию, но, к сожалению, штраф сильно помешал нам в воскресенье.

Думаю, мы набрали хороший ход, команда выступает невероятно здорово, у нас сильный болид, обновления работают так, как мы хотим. Именно к этому мы и стремимся.

Уверенность очень и очень высока – пожалуй, моя уверенность высока как никогда», – заявил Оскар.

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