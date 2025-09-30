Маурицио Арривабене: «Вассер – серьезный человек. Он понимает проблемы «Феррари»

Арривабене объяснил, как трудности «Феррари» связаны с проблемами Италии.

Бывший руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене поделился мнением о проблемах Скудерии и ее нынешнем шефе Фредерике Вассере .

«[В Италии] мы немного отстаем в плане аэродинамики и композитных материалов, но делаем более успешные двигатели, чем кто-либо еще. Англичане в районе Оксфорда разработали эти типы технологий и находятся впереди.

Нужно очень многое сделать, чтобы сократить это традиционное отставание, которое связано в том числе с навыками и университетами, близкими к производству. Но мы уже на пути к этому. Необходимо терпение, «Феррари » на верном пути. В Англии работает 30 тыс. человек – речь не просто о победах, речь о прогрессе на уровне индустрии.

Суперкар делается из 5000 компонентов – и нужно четыре года, чтобы все настроить. В случае с болидом «Ф-1» у вас 50 тыс. элементов и шесть месяцев. Если допустить ошибку, то придется возиться с ней на протяжении всего сезона – исправить ее будет очень тяжело.

Вассер – серьезный человек, и он все это понимает. Мне было проще, ведь я говорил по-итальянски и мог вникнуть в нюансы, слова и идеи любого сотрудника», – сказал Арривабене.

