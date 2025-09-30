MotoGP. Марк Маркес опубликовал фото с чемпионским трофеем в постели: «Лучшее пробуждение в жизни»
Маркес поделился фото после чемпионства в MotoGP.
Гонщик «Дукати» Марк Маркес выиграл седьмой титул в премьер-классе мотогонок 500cc на прошедшем Гран-при Японии.
Позже в соцсетях испанец опубликовал следующее фото.
«Лучшее пробуждение в жизни», – написал Маркес.
Фото: соцсети Марка Маркеса
Маркес – великий: страшные травмы ломали жизнь 4 года, но он снова чемпион!
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Марка Маркеса
