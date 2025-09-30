Шасси «Торо Россо» 2019 года будет продано на аукционе. Начальная цена – 400 000 фунтов
Болид «Торо Россо» 2019 года продадут на аукционе.
Шасси машины «Торо Россо» (старое название «Рейсинг Буллз») 2019 года – STR14 – выставили на аукцион F1 Authentics.
Продаваемым экземпляром управляли Алекс Албон и сменивший его в середине сезона Пьер Гасли. Французу удалось тогда финишировать вторым на Гран-при Бразилии. В том же сезоне Даниил Квят взял третье место в Германии за рулем второй машины.
Болид был подготовлен командой к продаже: передняя подвеска, блок педалей, рулевая рейка и система охлаждения подключены к машине. Двигатель вернули на базу «Хонды».
Начальная цена – 400 000 фунтов стерлингов.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
