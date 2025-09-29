Шарль Леклер: «Я всегда любил «Феррари» – отсюда я и черпаю мотивацию»

Леклер рассказал об источнике мотивации.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер отметил, что ему придает мотивации стремление как можно лучше выступать в составе Скудерии.

По словам Леклера, он старается корректировать свои цели с учетом текущей ситуации и в данный момент стремится к тому, чтобы до конца сезона выиграть одну гонку.

«Потому что я очень люблю эту команду. Вот и ответ. Я всегда любил «Феррари» – отсюда я и черпаю мотивацию. Потому что я хочу помочь «Феррари» вернуться на вершину, сколько бы времени это ни заняло. Я буду делать абсолютно все до тех пор, пока буду сохранять веру в этот проект. И в данный момент я выкладываюсь на полную, что и дает мне мотивацию.

Хотя все это, конечно, не может стереть разочарования на старте сезона, когда я увидел, что мы довольно сильно отстаем от «Макларена». Но потом чувство разочарования проходит и ты ставишь перед собой новые цели, в которых находишь мотивацию. Сейчас цель – выиграть гонку в этом году.

Да, в сравнении с тем, где мы по-настоящему хотим быть, звучит не слишком вдохновляюще, но как гонщик я должен выжимать максимум из текущих возможностей с учетом ситуации», – рассказал Леклер.

