Джолион Палмер: «После ложных надежд снижу ожидания от «Феррари»

Палмер разочаровался в «Феррари» после этапа в Баку.

Эксперт сайта «Ф-1» и бывший пилот серии Джолион Палмер высказался о трудностях «Феррари » в текущем сезоне.

«Несколько недель я делал упор на потенциал «Феррари», теперь после ложных надежд я собираюсь снизить свои ожидания. Я все еще считаю, что их болид быстрее «Мерседеса», но воспользоваться этой скоростью они не могут.

В Монце все было более-менее приемлемо, они финишировали там, где вполне заслуживали – прямо перед подиумом. Но в Баку… [Льюис ] Хэмилтон выезжает на использованном «софте», чтобы попытаться пройти во второй сегмент и выбывает, а затем [Шарль] Леклер врезается в барьеры в третьем сегменте – и они стартуют с 10-го и 12-го места.

Это далеко от возможностей болида. Кажется, это типичная история для «Феррари» в этом сезоне», – сказал Палмер.

