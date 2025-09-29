Дождь на Гран-при Сингапура ожидается с вероятностью менее 30 процентов

Шансы на дождевой Гран-при Сингапура менее 30 процентов.

По предварительному прогнозу погоды, предстоящий Гран-при Сингапура с высокой долей вероятности пройдет в сухих условиях.

При этом по ходу гоночного уик-энда дождь с наиболее высокой вероятностью пройдет в пятницу – шансы на это составляют более 70 процентов.

В субботу вероятность дождя составляет около 50 процентов, однако во время вечерней квалификации осадки крайне маловероятны.

В то же время в воскресенье вечером, во время проведения Гран-при, вероятность дождя в данный момент оценивается в 27 процентов.

В «Ф-1» – пик равной битвы трех за вице-чемпионство, Ферстаппен вновь в гонке за титул