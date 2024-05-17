Руководитель «Альпин» о составе пилотов: «Мик Шумахер является одним из кандидатов, без сомнения»

В «Альпин» рассматривают возможность приглашения Шумахера в «Ф-1».

В данный момент , будучи резервным пилотом « », выступает за « » в гонках на выносливость.

По словам руководителя «Альпин» Бруно Фамена, Шумахер очень хорошо проявил себя в , работая с французской командой, и имеет шанс получить приглашение в «Формулу-1».

«Он является одним из кандидатов, без сомнения. Как и многие другие гонщики.

При этом я должен сказать, что в гонках на выносливость Мик проявляет себя просто невероятным образом. Что действительно впечатляет – так это его настрой и склад ума.

Да, конечно, он быстр. Но я думаю, что это и так все знали. К тому же в условиях действия правила «баланса производительности» постоянно показывать лучшие времена на круге не всегда выгодно.

Так что дело не в том, чтобы оценивать гонщика по его скорости в чистом виде. Но где Мик действительно проявил себя невероятным образом – так это в адаптации к менталитету гонок на выносливость.

Раньше мы часто говорили, что гонщики из серий на одноместных болидах с открытыми колесами отличаются эгоистичностью. Мик же с первой минуты был готов к сотрудничеству и здорово помогает своим напарниками. Он готов учиться всему необходимому, особенно тому что требуется в гонках на выносливость. У него очень правильный менталитет и настрой», – рассказал Фамен.

Гюнтер Штайнер: «Нельзя исключать возвращение Мика Шумахера, в «Ф-1» возможно все»