Руководитель «Альпин» о составе пилотов: «Мик Шумахер является одним из кандидатов, без сомнения»

Теги Формула-1 Мерседес WEC Мик Шумахер Альпин Бруно Фамен Авто

В «Альпин» рассматривают возможность приглашения Шумахера в «Ф-1».

В данный момент Мик Шумахер, будучи резервным пилотом «Мерседеса», выступает за «Альпин» в гонках на выносливость.

По словам руководителя «Альпин» Бруно Фамена, Шумахер очень хорошо проявил себя в WEC, работая с французской командой, и имеет шанс получить приглашение в «Формулу-1».

«Он является одним из кандидатов, без сомнения. Как и многие другие гонщики.

При этом я должен сказать, что в гонках на выносливость Мик проявляет себя просто невероятным образом. Что действительно впечатляет – так это его настрой и склад ума.

Да, конечно, он быстр. Но я думаю, что это и так все знали. К тому же в условиях действия правила «баланса производительности» постоянно показывать лучшие времена на круге не всегда выгодно.

Так что дело не в том, чтобы оценивать гонщика по его скорости в чистом виде. Но где Мик действительно проявил себя невероятным образом – так это в адаптации к менталитету гонок на выносливость.

Раньше мы часто говорили, что гонщики из серий на одноместных болидах с открытыми колесами отличаются эгоистичностью. Мик же с первой минуты был готов к сотрудничеству и здорово помогает своим напарниками. Он готов учиться всему необходимому, особенно тому что требуется в гонках на выносливость. У него очень правильный менталитет и настрой», – рассказал Фамен.

Гюнтер Штайнер: «Нельзя исключать возвращение Мика Шумахера, в «Ф-1» возможно все»

3 комментария
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Многие на Спортсе хейтят Мика, но вот по мне он должен еще один шанс получить.
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У Окона и Гасли вариантов особо нет. Менять заводскую команду, даже в таком состоянии, как Альпин сегодня, на Хаас или Вильямс - безумие. Окон в Мерс вряд ли пойдет, т. к. там ждут Антонелли, значит, контракт предложат короткий. Выбора особого нет. Ну а самим Альпин менять пилотов тоже вряд ли разумно, потому что явно сильнее на рынке никого нет. Мик, Дуэн и все, кто может вылететь - Магнуссен, Чжоу, Боттас, Риккардо, не лучшая замена
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На место Хэма пусть Тото берет
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