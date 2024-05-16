Гюнтер Штайнер: «Нельзя исключать возвращение Мика Шумахера, в «Ф-1» возможно все»

Теги возможные переходы Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ауди Нико Хюлькенберг Формула-1 Мерседес WEC Хаас Мик Шумахер Гюнтер Штайнер Авто

Штайнер предположил, что возвращение Мика Шумахера в «Ф-1» до сих пор возможно.

Эксперт RTL и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о шансах своего экс-подопечного Мика Шумахера, ныне выступающего в WEC, получить место в «Формуле-1».

«Это тяжело. Вариантов у него будет немного, ведь он уже два года вне кокпита «Формулы-1». Но нельзя это исключать.

Кто бы подумал, что Нико Хюлькенберг станет основным пилотом после трехлетнего перерыва, а затем получит место в заводской «Ауди»? Кто бы подумал, что Фернандо Алонсо будет выступать настолько уверенно после перерыва? Кто бы подумал, что Льюис Хэмилтон когда-то покинет «Мерседес»? В «Формуле-1» возможно все», – заявил Гюнтер.

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3 комментария
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уверен Бруно Сенна его бы уделал. чемпионство Мика в формуле 2 очень подозрительно для меня.
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Вменяемые шансы только в Альпин, в остальные команды вряд ли
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