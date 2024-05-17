Бермэн разбил болид «Ф-2» перед практикой «Ф-1»
Пилот «Премы» Оливер Бермэн попал в серьезную аварию в практике «Формулы-2» в Имоле.
Болид получил существенные повреждения, сессию остановили красными флагами.
После этого британец пересел в машину «Формулы-1»: Оливер заменяет гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена в первой тренировке перед Гран-при Эмилии-Романьи.
Оливер Бермэн о пятничных практиках в составе «Хааса»: «Я должен хорошо выступить и доказать, что готов пересесть за руль болида «Формулы-1»
Чжоу – фаворит на место напарника Бермэна в «Хаасе» в 2025-м (RN365)
Фото: соцсети «Формулы-2»
Неуместный высер от тебя.