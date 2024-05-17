Бермэн разбил болид «Ф-2» перед практикой «Ф-1»

Теги Формула-1 Формула-2 Имола Кевин Магнуссен Према Хаас Гран-при Эмилии-Романьи Оливер Бермэн Авто

Пилот «Премы» Оливер Бермэн попал в серьезную аварию в практике «Формулы-2» в Имоле.

Болид получил существенные повреждения, сессию остановили красными флагами.

После этого британец пересел в машину «Формулы-1»: Оливер заменяет гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена в первой тренировке перед Гран-при Эмилии-Романьи.

Оливер Бермэн о пятничных практиках в составе «Хааса»: «Я должен хорошо выступить и доказать, что готов пересесть за руль болида «Формулы-1»

Чжоу – фаворит на место напарника Бермэна в «Хаасе» в 2025-м (RN365)

Фото: соцсети «Формулы-2»

4 комментария
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человек- медведь в порядке?)))
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Я думаю чтобы успеть в гальюн
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Ответ TravenS
Чтоб механики не скучали, пока в ф1 катается)
Будто никогда никто не крашит.
Неуместный высер от тебя.
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