Оливер Бермэн о пятничных практиках в составе «Хааса»: «Я должен хорошо выступить и доказать, что готов пересесть за руль болида «Формулы-1»

Теги Феррари Формула-2 Хаас Гран-при Эмилии-Романьи Оливер Бермэн Авто

Бермэн рассказал о целях на пятничные практики в «Ф-1».

Пилот молодежной Академии «Феррари» Оливер Бермэн в нынешнем сезоне проведет сразу шесть сессий свободных заездов перед Гран-при. Выступать Бермэн будет в составе «Хааса».

При этом считается, что Бермэн является одним из главных претендентов на место в основном составе «Хааса» в следующем году.

«Конечно, я вижу в этом свой шанс. Но то, что в «Хаасе» освободится место не означает, что оно предназначено именно для меня. И мне еще только предстоит выехать на трассу и заслужить его хорошими выступлениями в «Формуле-2», и в большей степени работой в шести пятничных практиках, которые у нас запланированы.

Я должен хорошо выступить и доказать, что готов пересесть за руль болида «Формулы-1» в следующем сезоне. При этом никаких целей передо мной не ставили. Давление главным образом исходит от меня самого – потому что у меня есть склонность слишком сильно давить на себя и многого требовать.

Что касается сезона в «Формуле-2», то у нас были неудачи, но отыграться по-прежнему возможно. Сейчас начинается европейская часть сезона, где нам знакомы все трассы. Мы также чуть лучше стали понимать особенности работы нашей машины – так что я не вижу причин, по которым мы не могли бы побороться за титул в «Формуле-2».

Я очень мотивирован и хочу добиться успеха [в «Формуле-2»], но эти шесть пятничных практик за рулем болида «Ф-1» – это отличная доказать свой талант, показать, чего я стою», – рассказал Бермэн.

Чжоу – фаворит на место напарника Бермэна в «Хаасе» в 2025-м (RN365)

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