Кристиан Хорнер: «Мы остаемся друзьями с Ньюи и наслаждаемся прекрасными отношениями»

Хорнер утверждает, что все еще дружит с Ньюи.

Конструктор Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» в первом квартале 2025 года – предположительно из-за борьбы за власть в команде и трений с исполнительным директором .

Сам Хорнер заявил, что между ним и Ньюи «прекрасные отношения».

«Я подробно обсудил вопрос с Эдрианом, и его позиция вполне понятна. Мы наслаждались прекрасными отношениями и продолжаем наслаждаться прекрасными отношениями. Мы не только коллеги, но и друзья, и он внес огромный вклад в эту команду.

Мы с грустью воспримем его уход, однако он оставляет команду в хорошей форме, у нас отличные специалисты, сила и глубина, которые позволят нам двигаться вперед.

Из слов и заявлений Эдриана ясно, что Эдриан посчитал момент подходящим для того, чтобы отойти в сторону – после практически 35 лет [в «Формуле-1»] и с учетом силы и инженерной глубины команды.

Мы понимали, что этот момент настанет, и выстроили структуру, чтобы принять эстафету и продолжить работу. Структура была на месте в последние пять или шесть лет.

Увы, ничто не вечно. Эдриан провел в « » семь лет, в « » семь лет, а нам удалось поработать с ним 18 лет. Мы насладились прекрасными моментами на трассе и за ее пределами, это был прекрасный путь с Эдрианом.

Он друг, крестный отец моих детей, и мы остаемся друзьями», – отметил Кристиан.

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