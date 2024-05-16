ФИА и «Ф-1» выпустили совместное заявление о «новом стратегическом плане»

Теги ФИА Формула-1 Андретти Автоспорт Авто

ФИА и «Формула-1» выступили с заявлением на фоне трений в последние месяцы.

Между двумя организациями существуют разногласия. В частности, стороны по-разному смотрят на попытки «Андретти» вступить в серию.

«Чемпионат мира в классе «Формула-1» никогда нет был настолько сильным, он показывает рост по всему миру, и ФИА и «Формула-1» стремятся достичь наилучших результатов для автоспорта в целом.

С этой целью обе стороны разрабатывают новый стратегический план, который позволит использовать возможности и дальше раскрывать потенциал «Ф-1» в предстоящие годы», – говорится в сообщении.

В чем конкретно заключается план, ФИА и «Ф-1» не пояснили.

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2 комментария
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Начинаем действовать бэз шуму и пыли по уновь утверждённому плану. Усё...
+4
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+4
Ответ Анатолий Зубков
Начинаем действовать бэз шуму и пыли по уновь утверждённому плану. Усё...
ФИА:
- Козодоев
Формула-1:
- Козлодоев!
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