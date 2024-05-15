ФИА планирует ужесточить штрафы за маневры – которые использовал Магнуссен на Гран-при Майами

ФИА хочет ужесточить штрафы за целенаправленные нарушения правил при пилотаже.

На Гран-при Майами Кевин Магнуссен получил сразу три 10-секундных штрафа, слишком жестко действуя при обороне позиции – срезая повороты и тем самым удерживая позицию.

При этом после гонки Магнуссен признал, что действовал подобным образом намеренно, чтобы защитить позиции в очковой зоне своего напарника по « » .

В связи со случившимся Магнуссен подвергся критике со стороны многих команд «Формулы-1» – например, босс «Макларена» Андреа Стелла назвал подобную тактику абсолютно неприемлемой и заслуживающей дисквалификации на одну гонку.

По информации Autosport, в ФИА намерены внести поправки в регламент и при допущении подобных нарушений в будущем штрафовать гонщиков проездом по пит-лейн вместо штрафа в несколько секунд.

Данный вопрос будет обсуждаться среди представителей команд, и коллегии стюардов на брифинге перед этапом в Имоле.

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