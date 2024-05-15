Льюис Хэмилтон о главной проблеме болида «Мерседеса»: «Мы вынуждены действовать в очень маленьком, я бы сказал мизерном диапазоне рабочей температуры шин»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон назвал узкий рабочий диапазон шин главной проблемой «Мерседеса».

Семикратный чемпион «Формулы-1», рассуждая об особенностях болида 2024 года и основных трудностях, с которыми сталкивается команда, особо выделил очень узкий рабочий температурный диапазон шин. И проблему того, что в связи с этим «попасть» в идеальные настройки «Мерседесу» чрезвычайно трудно.

«Думаю, проблема в том, что мы вынуждены работать в очень маленьком, я бы сказал мизерном диапазоне рабочей температуры шин. Мне кажется, что главная проблема – именно в шинах. Определенно, за всю свою карьеру я нет припомню, чтобы мне приходилось иметь дело с таким узким рабочим диапазоном шин.

Наверное, этот фактор как раз больше всего и расстраивает. Ведь оглядываясь назад, ты вспоминаешь времена, когда рабочий диапазон шин на твоем болиде был намного шире. В таких условиях у тебя появляется намного больше возможностей для того, чтобы оптимизировать баланс болида и добиться хорошего сцепления колес с трассой на дистанции всего круга. Нынешняя ситуация определенно нравится мне меньше всего», – рассказал Хэмилтон.

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2 комментария
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Так поменяйся местами с Боттасом или Чжоу, или с Албоном/Хюлькенбергом. Ощутишь всю прелетсть команд-аутсайдеров. Хамильтон зажрался, ни разу в своей карьере на плохом болиде не ездил, а ноет не переставая.
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Там Астон новинки должен привезти, может даже большие, корытседесу пора напрячься, а то 4 место в КК под угрозой может оказаться даже с учётом стролла, когда ты борешься за жалкие пару очков и Алонсо может один набирать больше, про обновки фур, РБ молчу, корытседес им не соперник, им пора начать волноваться о Хаасе, и прочих альпинах с рб2. А про узкое окно тут все понятно, поэтому зря Хэм эксперименты проводит и приносит свои результаты в жертву, это кстати шофлин сказал про жертву, попасть в рабочее окно можно только случайно, даже если ты в него попал, чуть изменятся условия на трассе и всё ты борешься с хаасами и альпином .
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