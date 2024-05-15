Серхио Перес о шансах на новый контракт с «Ред Булл»: «Верю, что это лишь вопрос времени»

Перес оценил свои шансы продлить контракт с «Ред Булл».

Нынешнее соглашение Серхио с австрийской командой истекает в конце года. При этом, учитывая уровень выступлений в нынешнем сезоне, в руководстве «Ред Булл» уже заявляли о том, что продление контракта с ним вполне возможно.

«Мне кажется, что как и у любого другого гонщика, который пока не подписал контракт на следующий сезон, – до тех пор, пока у вас на руках не будет бумаги со всеми необходимыми подписями, какие-то другие варианты всегда будут оставаться.

Так что в данный момент это [вопрос подписания контракта и рассмотрение альтернативных вариантов] не является главным приоритетом.

Сейчас мы переживаем определенный период времени, при этом очевидно и то, что события на рынке пилотов начали развиваться намного раньше обычного – после того, как Льюис Хэмилтон в начале года решил перейти в «Феррари». И это значит, что сейчас все [свободные гонщики] стремятся найти наилучший для себя вариант.

Но я верю, что в моем случае [продление контракта с «Ред Булл»] это лишь вопрос времени. А также очевидно и то, что прямо сейчас наш главный приоритет – это сам сезон, гонки, подготовка к ним вместе с командой. А остальное решится само собой», – рассказал Перес.

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