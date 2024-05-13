Штайнер предложил наказывать проездом по пит-лейн за повторяющиеся нарушения

Теги ФИА Нико Хюлькенберг Формула-1 регламент Кевин Магнуссен Хаас Гюнтер Штайнер Гран-при Майами Авто

Амбассадор Гран-при Майами и экс-руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями по поводу своеобразной тактики своего бывшего подопечного Кевина Магнуссена.

На двух этапах «Формулы-1» Магнуссен намеренно и неоднократно переходил черту, чтобы помочь напарнику Нико Хюлькенбергу. Датчанин находится в шаге от дисквалификации на Гран-при, на его счету десять штрафных баллов.

«Борьба должна быть честной. Можно действовать агрессивно, однако мы уже во второй раз видели такую игру. Если пилот портит кому-то гонку, это не повод для гордости.

Если получаешь первые десять секунд, следующие уже не играют роли. Поэтому проезд через пит-лейн, безусловно, стал бы заметным наказанием. Штраф нужно отбыть в течение нескольких кругов, и тогда ты откатываешься и больше не создаешь проблем», – предложил идею Штайнер в эфире немецкого Sky.

Рекорд по штрафам взбесил «Ф-1»: грубиян нарочно жестил ради очков напарника!

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
вполне себе соизмеримое наказание, а не всякие переносы штрафов из спринта на гонку. Также есть ещё проезд через пит-лейн с остановкой и обязать его совершать без заезда на пит стоп, чтобы не совмещали. Рычагов влияния на гонщиков и сейчас достаточно.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий