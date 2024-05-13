Штайнер предложил наказывать проездом по пит-лейн за повторяющиеся нарушения

Амбассадор Гран-при Майами и экс-руководитель « » поделился мыслями по поводу своеобразной тактики своего бывшего подопечного .

На двух этапах «Формулы-1» Магнуссен намеренно и неоднократно переходил черту, чтобы помочь напарнику . Датчанин находится в шаге от дисквалификации на Гран-при, на его счету десять штрафных баллов.

«Борьба должна быть честной. Можно действовать агрессивно, однако мы уже во второй раз видели такую игру. Если пилот портит кому-то гонку, это не повод для гордости.

Если получаешь первые десять секунд, следующие уже не играют роли. Поэтому проезд через пит-лейн, безусловно, стал бы заметным наказанием. Штраф нужно отбыть в течение нескольких кругов, и тогда ты откатываешься и больше не создаешь проблем», – предложил идею Штайнер в эфире немецкого Sky.

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