Отмар Сафнауэр: «Перес будет в «Ред Булл» в 2025-м, думаю. Чеко – отличный второй номер для Ферстаппена»

Сафнауэр сообщил, какой состав пилотов выбрал бы на месте «Ред Булл».

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр высказался о форме и едва не случившемся столкновении с напарником по «Ред Булл» на Гран-при Майами.

«[Пересу] сошло это с рук.

Я его понимаю. Он стартовал четвертым, и на старте можно быстрее всего прорваться с четвертого места на третье и второе. В противном случае приходится обгонять, готовиться, это занимает больше времени, нужно ждать DRS и все такое.

Но на старте можно отыграть пару позиций, и многие пилоты это делают. В итоге он ни в кого не врезался. Может, немного задел Макса, я не понял.

Однако после этого он провел достойное выступление, финишировал четвертым – там же, где стартовал. Это приличные очки», – заявил менеджер.

Сафнауэр, работавший с Пересом в «Форс-Индии» / « », сообщил, что сохранил бы Серхио в 2025 году на месте « »:

«На мой взгляд, Чеко – отличный второй номер для Макса. Когда он осваивается, то редко допускает ошибки, он второй в чемпионате – там вы и хотите его видеть.

Я считаю, что в этом году и ближе к концу прошлого сезона он действительно сделал шаг вперед, он приносит пользу «Ред Булл». Посмотрим, продолжится ли тренд в будущем.

Я слышал, что в Имолу, на следующую гонку, привезут обновление, и будет очень интересно понаблюдать за тем, как оно сработает, как Макс и Чеко выступят в сравнении с « » и «Феррари».

Будет ли Перес в «Ред Булл» в 2025-м? Да, думаю, будет. Я считаю, он здорово выступает. Если бы я принимал решение, то оставил бы его. Похоже, сочетание пилотов работает. В следующем году вновь не будет большого изменения регламента, и, на мой взгляд, если пара гонщиков работает, то я бы ее оставил».

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