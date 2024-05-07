Кристиан Хорнер: «Пересу повезло не вынести Ферстаппена и «Феррари» на старте Гран-при Майами»
Хорнер высказался об излишне смелых маневрах Переса.
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал едва не случившуюся аварию между своими пилотами Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном на старте Гран-при Майами.
«Старт [Переса] был оптимистичным. Шарль [Леклер] провел не лучший старт, и, думаю, это побудило Чеко… Ему пришлось поднять ногу с педали газа ради Шарля, а затем появился просвет в первом повороте.
Он туда устремился, заехал очень глубоко, и ему повезло не вынести Макса в первом повороте и не вынести «Феррари» при возвращении на трассу.
Я рад, что почти все машины это пережили», – сообщил менеджер.
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