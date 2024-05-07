Кристиан Хорнер: «Пересу повезло не вынести Ферстаппена и «Феррари» на старте Гран-при Майами»

Хорнер высказался об излишне смелых маневрах Переса.

Руководитель « » прокомментировал едва не случившуюся аварию между своими пилотами и на старте Гран-при Майами.

«Старт [Переса] был оптимистичным. Шарль [Леклер] провел не лучший старт, и, думаю, это побудило Чеко… Ему пришлось поднять ногу с педали газа ради Шарля, а затем появился просвет в первом повороте.

Он туда устремился, заехал очень глубоко, и ему повезло не вынести Макса в первом повороте и не вынести « » при возвращении на трассу.

Я рад, что почти все машины это пережили», – сообщил менеджер.

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