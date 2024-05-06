Пиастри, Леклер и Норрис – лучшие гонщики Гран-при Майами по версии The Race

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Издание The Race определилось с рейтингом пилотов по итогам Гран-при Майами.

Эксперт Бен Андерсон, заменяющий Эдда Стро на данный уик-энд, распределил спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего этапа.

Сильнейшим признан пилот «Макларена» Оскар Пиастри, который завершил гонку лишь 13-м из-за повреждений болида, в то время как его напарник и новый победитель Гран-при Ландо Норрис стал третьим. Вторую строчку в рейтинге занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер, четвертую – Макс Ферстаппен из «Ред Булл», топ-5 замкнул пилот «РБ» Юки Цунода.

Фернандо Алонсо («Астон Мартин») оказался лишь 12-м, на относительно высокую для себя 16-ю позицию поднялся Логан Сарджент («Уильямс»), а последним стал Кевин Магнуссен из «Хааса», отметившийся множеством штрафов.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» на Гран-при Майами (The Race)

1. Оскар Пиастри («Макларен»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Ландо Норрис («Макларен»)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
5. Юки Цунода («РБ»)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
7. Эстебан Окон («Альпин»)
8. Пьер Гасли («Альпин»)
9. Карлос Сайнс («Феррари»)
10. Серхио Перес («Ред Булл»)
11. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
13. Джордж Расселл («Мерседес»)
14. Даниэль Риккардо («РБ»)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
16. Логан Сарджент («Уильямс»)
17. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Валттери Боттас («Заубер»)
20. Кевин Магнуссен («Хаас»)
 

Что случилось на Гран-при Майами: Норрис захлопнул Ферстаппена и выиграл, «Ред Булл» растерял доминирование

1 комментарий
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Я не могу, человек выиграл первую гонку и он ниже Пивастри и Леклера. Был ли хоть один топ пилотов, где бы Леклер не был в первой тройке, он буквально ничего не сделал и выше Норриса. Ну это уже какой-то прикол
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