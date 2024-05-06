Пиастри, Леклер и Норрис – лучшие гонщики Гран-при Майами по версии The Race
Издание The Race определилось с рейтингом пилотов по итогам Гран-при Майами.
Эксперт Бен Андерсон, заменяющий Эдда Стро на данный уик-энд, распределил спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего этапа.
Сильнейшим признан пилот «Макларена» Оскар Пиастри, который завершил гонку лишь 13-м из-за повреждений болида, в то время как его напарник и новый победитель Гран-при Ландо Норрис стал третьим. Вторую строчку в рейтинге занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер, четвертую – Макс Ферстаппен из «Ред Булл», топ-5 замкнул пилот «РБ» Юки Цунода.
Фернандо Алонсо («Астон Мартин») оказался лишь 12-м, на относительно высокую для себя 16-ю позицию поднялся Логан Сарджент («Уильямс»), а последним стал Кевин Магнуссен из «Хааса», отметившийся множеством штрафов.
Рейтинг гонщиков «Формулы-1» на Гран-при Майами (The Race)
Что случилось на Гран-при Майами: Норрис захлопнул Ферстаппена и выиграл, «Ред Булл» растерял доминирование