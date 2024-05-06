Серхио Перес: «Макларен» был быстрейшей командой в Майами»

Перес сообщил о превосходстве «Макларена» над «Ред Булл» в Майами.

Гонщик «Ред Булл» , занявший четвертое место по итогам Гран-при Майами, рассказал, что его коллектив в прошедшие выходные уступал « » по скорости.

«[«Макларен»] показал серьезную силу уже в квалификации. Думаю, команда просто немного запорола квалификацию и не смогла заставить «софт» работать.

Но, на мой взгляд, соперники были быстрейшими в этот уик-энд, а мы, пожалуй, оказались чуть позади. Ландо [Норрис] существенно давил на меня ближе к концу первого отрезка», – отметил мексиканец.

Перес также прокомментировал инцидент на старте, когда он был близок к столкновению с напарником :

«Прежде всего, у меня получился очень хороший старт, а у Шарля [ ] – очень плохой. Вне траектории сцепления не было, и в итоге я заблокировал колеса. Я чуть не вынес Макса, так что пришлось отпустить тормоза, и я потерял позицию по отношению к [Пиастри].

Неудачный эпизод, но в остальном у нас сегодня были проблемы с темпом. Мы просто не могли найти скорость, которая была нужна. Надо поработать и разораться в причинах».

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