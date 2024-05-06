Джордж Расселл: «У меня совсем не было темпа»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Майами Авто

Расселл остался разочарован выступлением на Гран-при Майами.

Пилот «Мерседеса» признал, что не знает причин слабого темпа относительно напарника и слабого выступления в гонке.

«День получился для нас действительно тяжелым. У нас вообще не было темпа. Нужно будет проверить состояние машины, потому что там явно что-то было не так. В сравнении с тем, какого темпа мы ожидали, мы очень сильно потеряли в скорости.

Я бы не сказал, что дефицит скорости [относительно Хэмилтона] застал меня врасплох. Просто у меня совсем не было темпа. И все оказалось гораздо хуже, чем ожидалось.

В этом году я в целом демонстрирую довольно сильный гоночный темп, но в этот раз в сравнении с Льюисом я был вообще ни на что не способен. Нужно разобраться в случившемся, все проверить, и после этого двигаться дальше. Да, мы снова заработали очки, но как я уже говорил, мы понимаем, в каком положении находится команда. И нам предстоит долгий путь к тому, где мы хотим, чтобы мы находились как команда», – рассказал Расселл.

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5 комментариев
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В квалификации показывали сравнение на разных участках трассы. Жора почти на всех прямых был быстрее, Хэм почти во всех поворотах. С меньшим прижимом больше скольжения, выше износ шин в долгосрочной перспективе.
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Корытседес такой корытседес, если угадал с настройками, а с этим ведром можно только угадать, то будешь бороться за 7 место, 6 если кто нибудь сойдёт, получит повреждения, если не угадал то место за 8-9, Хэм чаще пытается угадать выбирая экстремальные настройки, Рассел скорее базовые настройки выбирает и пока это работает лучше, но и скорости при этом у него особо то и нет, у Хэма хоть 2 место в спринте. Я смотрю Хэм постоянно доволен, видимо осознание того что скоро ему не надо будет садится в это корыто так действует, думаю можно уже определить цели пилотов корытседеса на сезон, 7 место в личке если Астон не прибавит, тогда 8, и 4 в КК, если Астон сильно прибавит, то цели могут стать 9 место в личке и 5 в КК.
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Расселл всегда настраивается на субботу а уж в гонке повезёт не повезёт. На росберга похож)
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