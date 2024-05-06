Джордж Расселл: «У меня совсем не было темпа»
Расселл остался разочарован выступлением на Гран-при Майами.
Пилот «Мерседеса» признал, что не знает причин слабого темпа относительно напарника и слабого выступления в гонке.
«День получился для нас действительно тяжелым. У нас вообще не было темпа. Нужно будет проверить состояние машины, потому что там явно что-то было не так. В сравнении с тем, какого темпа мы ожидали, мы очень сильно потеряли в скорости.
Я бы не сказал, что дефицит скорости [относительно Хэмилтона] застал меня врасплох. Просто у меня совсем не было темпа. И все оказалось гораздо хуже, чем ожидалось.
В этом году я в целом демонстрирую довольно сильный гоночный темп, но в этот раз в сравнении с Льюисом я был вообще ни на что не способен. Нужно разобраться в случившемся, все проверить, и после этого двигаться дальше. Да, мы снова заработали очки, но как я уже говорил, мы понимаем, в каком положении находится команда. И нам предстоит долгий путь к тому, где мы хотим, чтобы мы находились как команда», – рассказал Расселл.
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