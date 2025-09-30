Льюис Хэмилтон: «Не думаю, что «Феррари» сможет победить «Макларен» хоть где-нибудь»

Хэмилтон высказался о шансах «Феррари» одержать победу в гонке в 2025-м.

Пилот «Феррари» считает, что Скудерия не будет бороться за победу в оставшихся гонках сезона.

«Лично мне не кажется, что эти последние гонки как-то повлияют на следующий сезон. Конечно, наша задача – увидеть прогресс и продолжить работать.

Чем больше опыта я набираюсь при работе с командой, тем больше я с ней расту. Этот опыт всегда окупается. Двигаясь вперед, мы учимся – и то, чему мы научились, определенно поможет в будущем.

Не думаю, что мы сможем победить «Макларен » хоть где-нибудь – или, вероятно, тот же «Ред Булл ». Они просто впереди нас. Они опережают нас на любой трассе, так что я не жду никаких изменений.

Но если мы сможем выжать максимум из темпа машины, что означает снизить дорожный просвет, то в таком случае, возможно, нам удастся немного приблизиться к ним», – отметил Хэмилтон .

