Менеджер Леклера не обсуждал с другими командами переход монегаска из «Феррари» (GPblog)
Издание GPBlog отреагировало на появившиеся слухи о том, что Николя Тодт – менеджер пилота «Феррари» Шарля Леклера – общался с представителями «Мерседеса», «Макларена» и «Астон Мартин». Отмечается, что это стандартная практика для менеджеров пилотов.
При этом подтверждается встреча Тодта с руководителем «Макларена» Андреа Стеллой и бизнес-директором команды Алессандро Алунни Брави в Монце.
Однако, как сообщает GPBlog, они обсуждали не Шарля Леклера, а норвежского юниора «Макларена» Мартинуса Стенсхорна, который перешел из «Формулы-3» в «Формулу-2».
Брави – не только бизнес-директор команды, но и ответственный за молодежную программу, а Тодт – менеджер Стенсхорна.
