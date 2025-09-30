  • Спортс
Менеджер Леклера не обсуждал с другими командами переход монегаска из «Феррари» (GPblog)

В СМИ опровергли заявления о возможном уходе Леклера из «Феррари».

Издание GPBlog отреагировало на появившиеся слухи о том, что Николя Тодт – менеджер пилота «Феррари» Шарля Леклера – общался с представителями «Мерседеса», «Макларена» и «Астон Мартин». Отмечается, что это стандартная практика для менеджеров пилотов.

При этом подтверждается встреча Тодта с руководителем «Макларена» Андреа Стеллой и бизнес-директором команды Алессандро Алунни Брави в Монце.

Однако, как сообщает GPBlog, они обсуждали не Шарля Леклера, а норвежского юниора «Макларена» Мартинуса Стенсхорна, который перешел из «Формулы-3» в «Формулу-2».

Брави – не только бизнес-директор команды, но и ответственный за молодежную программу, а Тодт – менеджер Стенсхорна.

Менеджер Леклера общался с «Мерседесом», «Маклареном» и «Астон Мартин» на предмет возможного перехода монегаска (RMC Motori)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
