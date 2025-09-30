Джанкарло Физикелла: «Сотрудничество Хорнера и Бриаторе могло бы стать хорошим решением для «Альпин»

Физикелла отметил, что «Альпин» стоит подумать о сотрудничестве с Хорнером.

Бывший пилот «Ф-1» Джанкарло Физикелла считает, что бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер мог бы присоединиться к «Альпин ».

«Думаю, Хорнер может вернуться в «Ф-1». В первую очередь он был пилотом, а затем 20 лет занимал должность руководителя «Ред Булл » – где выиграл все. Конечно, он один из лучших руководителей в спорте.

Возможно, сотрудничество Хорнера и [Флавио] Бриаторе могло бы стать хорошим решением!» – сказал Физикелла.

В «Ф-1» – пик равной битвы трех за вице-чемпионство, Ферстаппен вновь в гонке за титул

