Джанкарло Физикелла: «Сотрудничество Хорнера и Бриаторе могло бы стать хорошим решением для «Альпин»

Физикелла отметил, что «Альпин» стоит подумать о сотрудничестве с Хорнером.

Бывший пилот «Ф-1» Джанкарло Физикелла считает, что бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер мог бы присоединиться к «Альпин».

«Думаю, Хорнер может вернуться в «Ф-1». В первую очередь он был пилотом, а затем 20 лет занимал должность руководителя «Ред Булл» – где выиграл все. Конечно, он один из лучших руководителей в спорте.

Возможно, сотрудничество Хорнера и [Флавио] Бриаторе могло бы стать хорошим решением!» – сказал Физикелла.

В «Ф-1» – пик равной битвы трех за вице-чемпионство, Ферстаппен вновь в гонке за титул
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
