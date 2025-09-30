Джанкарло Физикелла: «Сотрудничество Хорнера и Бриаторе могло бы стать хорошим решением для «Альпин»
Физикелла отметил, что «Альпин» стоит подумать о сотрудничестве с Хорнером.
Бывший пилот «Ф-1» Джанкарло Физикелла считает, что бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер мог бы присоединиться к «Альпин».
«Думаю, Хорнер может вернуться в «Ф-1». В первую очередь он был пилотом, а затем 20 лет занимал должность руководителя «Ред Булл» – где выиграл все. Конечно, он один из лучших руководителей в спорте.
Возможно, сотрудничество Хорнера и [Флавио] Бриаторе могло бы стать хорошим решением!» – сказал Физикелла.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
