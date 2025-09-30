Тед Кравиц: «Сингапур покажет, разобрался ли Цунода со своими проблемами»

Кравиц заявил, что прогресс Цуноды должен быть подтвержден.

Репорт Sky Sports Тед Кравиц прокомментировал 6-е место пилота «Ред Булл» Юки Цуноды на Гран-при Азербайджана .

«Думаю, ключевым моментом в Баку была пятница. Цунода протестировал новые настройки, и они сработали. Он нашел то, что ему было нужно для темпа на длинных отрезках.

В Сингапуре, где более высокая степень износа шин, это пройдет своего рода проверку – ведь на длинных отрезках у Цуноды возникали трудности именно с шинами.

Посмотрим, докажет ли Сингапур, что Юки разобрался с этой проблемой», – сказал Кравиц.

Тед Кравиц: «Цунода – человек «Ред Булл» или «Хонды»? Может, Юки захочет быть третьим пилотом «Астон Мартин» и остаться с компанией»