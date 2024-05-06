Ландо Норрис о победе в Майами: «Как раз вовремя»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Норрис остался доволен победой в Майами.

Пилот «Макларена» отметил, что был очень рад финишу на первом месте по итогам Гран-при Майами.

«Ну, как раз вовремя. Отличная гонка. Я очень долго к этому шел. И мне наконец-то удалось победить.

Я действительно счастлив за свою команду. Я наконец-то добился результата ради них. Это был очен длинный день и очень тяжелая гонка. Я наконец-то оказался на вершине, так что сейчас я вне себя от счастья.

Весь уик-энд прошел хорошо. У меня были некоторые проблемы в пятниц, но я понимал, что мы сумеем их решить по ходу дела. И что нам удастся их решить.

Всего пара ошибок в некоторых областях. Но сегодня нам удалось собрать все воедино. Наш выбор стратегии оказался идеальным, и наш выбор окупился», – рассказал Норрис.

Первая победа Норриса в «Ф-1» – не без везения, но заслуженная

11 комментариев
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Ответ DonaldBrashear 2.0
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Ты сейчас под каждой новостью эти пасты писать будешь?
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Молодцом на рестарте удержал позицию и ушёл в закат!
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Молодец прям очень заслуженная
все шишки собрал и в итоге по темпу сделал доминаторов
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Ответ RusSt
Молодец прям очень заслуженная все шишки собрал и в итоге по темпу сделал доминаторов
А что ещё интересно, так то, что он и на изношенном медиуме был быстрее всех на трассе, до ск
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Макларен очень долго шел к этой победе, но каждый раз чего то не хватало, какой-то маленькой детали. Видимо этой деталью был Дональд Трамп. Пусть тогда на все гонки с ними ездит)
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И впрямь долго шёл в итоге, 110 гонок! Но в итоге все получилось, с победой!
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Ответ DonaldBrashear 2.0
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«Да не горит, не горит у меня!»
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А бывает не вовремя?
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Ответ Flylink
А что ещё интересно, так то, что он и на изношенном медиуме был быстрее всех на трассе, до ск
да это вообще жесть, а потом на свежем харде, когда у макса в нем уже было 10 кругов, просто уехал в закат в лучших традициях макса) давно таких эмоций от формулы не испытывал, наконец и на нашей улице праздник
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