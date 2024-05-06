Ландо Норрис о победе в Майами: «Как раз вовремя»

Норрис остался доволен победой в Майами.

Пилот « » отметил, что был очень рад финишу на первом месте по итогам .

«Ну, как раз вовремя. Отличная гонка. Я очень долго к этому шел. И мне наконец-то удалось победить.

Я действительно счастлив за свою команду. Я наконец-то добился результата ради них. Это был очен длинный день и очень тяжелая гонка. Я наконец-то оказался на вершине, так что сейчас я вне себя от счастья.

Весь уик-энд прошел хорошо. У меня были некоторые проблемы в пятниц, но я понимал, что мы сумеем их решить по ходу дела. И что нам удастся их решить.

Всего пара ошибок в некоторых областях. Но сегодня нам удалось собрать все воедино. Наш выбор стратегии оказался идеальным, и наш выбор окупился», – рассказал Норрис.

Первая победа Норриса в «Ф-1» – не без везения, но заслуженная