Ландо Норрис о победе в Майами: «Как раз вовремя»
Норрис остался доволен победой в Майами.
Пилот «Макларена» отметил, что был очень рад финишу на первом месте по итогам Гран-при Майами.
«Ну, как раз вовремя. Отличная гонка. Я очень долго к этому шел. И мне наконец-то удалось победить.
Я действительно счастлив за свою команду. Я наконец-то добился результата ради них. Это был очен длинный день и очень тяжелая гонка. Я наконец-то оказался на вершине, так что сейчас я вне себя от счастья.
Весь уик-энд прошел хорошо. У меня были некоторые проблемы в пятниц, но я понимал, что мы сумеем их решить по ходу дела. И что нам удастся их решить.
Всего пара ошибок в некоторых областях. Но сегодня нам удалось собрать все воедино. Наш выбор стратегии оказался идеальным, и наш выбор окупился», – рассказал Норрис.
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